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Espreso.tvВойна с РФРоссияне на Донбассе впервые ранили нашего бойца новым снарядом

Россияне на Донбассе впервые ранили нашего бойца новым снарядом


фото: pressjfo.news
Характер ранения и детонация снаряда указывают на разрыв в воздухе

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Происшествие случилось возле села Сизое рядом с участком разведения войск в Станице Луганской 17 ноября. Осколками неизвестного взрывного снаряда ранило сержанта 46-й десантно-штурмовой бригады.

Журналист утверждает, что удар был нанесен с беспилотника. А руководство государства замалчивало факт ранения бойца, потому, что место ранения находится вблизи зоны разграничения.

"По словам военных медиков, это первый случай в их практике, когда поражающие элементы от снаряда имеют разную структурную основу. В основном их все удаляют магнитным инструментом или обычным способом. Сам раненый боец рассказывает, что это был снаряд, который взорвался в воздухе на небольшой высоте, после чего мелкие осколки начали поражать личный состав, который находился под эпицентром взрыва", - сообщил Бутусов.

  • Напомним, недавно Бутусов уже заявлял об атаке российских оккупационных войск на позиции ООС вблизи станицы Луганской.
 
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