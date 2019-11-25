Россияне на Донбассе впервые ранили нашего бойца новым снарядом

25 ноября, 2019, 16:15

Характер ранения и детонация снаряда указывают на разрыв в воздухе

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.



Происшествие случилось возле села Сизое рядом с участком разведения войск в Станице Луганской 17 ноября. Осколками неизвестного взрывного снаряда ранило сержанта 46-й десантно-штурмовой бригады.



Журналист утверждает, что удар был нанесен с беспилотника. А руководство государства замалчивало факт ранения бойца, потому, что место ранения находится вблизи зоны разграничения.



"По словам военных медиков, это первый случай в их практике, когда поражающие элементы от снаряда имеют разную структурную основу. В основном их все удаляют магнитным инструментом или обычным способом. Сам раненый боец рассказывает, что это был снаряд, который взорвался в воздухе на небольшой высоте, после чего мелкие осколки начали поражать личный состав, который находился под эпицентром взрыва", - сообщил Бутусов.