Россияне на Донбассе впервые ранили нашего бойца новым снарядом
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.
Происшествие случилось возле села Сизое рядом с участком разведения войск в Станице Луганской 17 ноября. Осколками неизвестного взрывного снаряда ранило сержанта 46-й десантно-штурмовой бригады.
Журналист утверждает, что удар был нанесен с беспилотника. А руководство государства замалчивало факт ранения бойца, потому, что место ранения находится вблизи зоны разграничения.
"По словам военных медиков, это первый случай в их практике, когда поражающие элементы от снаряда имеют разную структурную основу. В основном их все удаляют магнитным инструментом или обычным способом. Сам раненый боец рассказывает, что это был снаряд, который взорвался в воздухе на небольшой высоте, после чего мелкие осколки начали поражать личный состав, который находился под эпицентром взрыва", - сообщил Бутусов.
- Напомним, недавно Бутусов уже заявлял об атаке российских оккупационных войск на позиции ООС вблизи станицы Луганской.
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