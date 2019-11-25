Россия расценила решение арбитража ООН в Гааге как поражение Украины
25 ноября, 2019, 22:59
Процедурное решение межгосударственного арбитражного трибунала в Гааге по делу о захвате прошлом году украинских кораблей вблизи Керченского пролива является удовлетворительным для российского внешнеполитического ведомства
Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.
"В российском дипломатическом ведомстве считают, что предусмотренная возможность разделения процесса на две стадии и данные шесть вместо двух месяцев странам для подготовки меморандума являются победой аргументов РФ. Суд поддержал подходы России и в других принципиальных моментах, что обнулило попытки Киева максимально усложнить процессуальное положение России в данном рассмотрении", - пришли к выводу в МИД РФ.
- Напомним, что арбитражный трибунал в Гааге обнародовал первый процедурный приказ, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы Арбитража.
- Также суд ООН в Гааге начал слушания по делу об агрессии России в районе Керченского пролива.
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