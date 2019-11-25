Россия расценила решение арбитража ООН в Гааге как поражение Украины

25 ноября, 2019, 22:59

Процедурное решение межгосударственного арбитражного трибунала в Гааге по делу о захвате прошлом году украинских кораблей вблизи Керченского пролива является удовлетворительным для российского внешнеполитического ведомства

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

"В российском дипломатическом ведомстве считают, что предусмотренная возможность разделения процесса на две стадии и данные шесть вместо двух месяцев странам для подготовки меморандума являются победой аргументов РФ. Суд поддержал подходы России и в других принципиальных моментах, что обнулило попытки Киева максимально усложнить процессуальное положение России в данном рассмотрении", - пришли к выводу в МИД РФ.