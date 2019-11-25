Референдум решит, смогут ли иностранцы покупать украинскую землю, - Зеленский
Об этом он сказал в очередном видеообращении.
"Гордимся, что приняли законы в первом чтении, проголосовали закон о рынке земли, снятие моратория. Это говорит о том, что каждый украинец, на самом деле станет владельцем своей земли, именно каждый украинец. И мы этим очень гордимся, как мы обещали перед вторым чтением нашего закопроекта о земле. Мы внесем изменения, касающиеся продажи земли иностранцам - физическим лицами и иностранным компаниям, возможность приобрести украинскую землю у иностранцев будет только после решения референдума", - сказал Зеленский.
Он сказал, что в новом бюджете выделено 4 млрд грн на поддержку фермеров.
"По поводу земли, еще перед вторым чтением, уменьшим лимит и обязательно в следующем году планируем и это уже утверждено в новом бюджете, планируем выделить 4 млрд на поддержку маленьких фермеров, чтобы наши маленькие фермеры становились большими", - добавил президент.
- Верховная Рада может принять во втором чтении закон о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине в декабре 2019 года, а референдум о продаже сельхозземель иностранцам могут провести в начале 2020 года.
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