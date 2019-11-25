ПриватБанком временно будет руководить Самарина: председатель правления Крумханзл попал в больницу - СМИ

25 ноября, 2019, 12:38

Правление ПриватБанка на период отсутствия председателя правления Петра Крумханзла возглавит финансовый директор Анна Самарина

Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на Пресс-службу банка.

"У нас это стандартная практика: на время отпуска, командировки, больничного автоматически назначается и.о. каждого руководителя", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в субботу СМИ сообщили, что председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл попал в больницу. Первым информацию об этом распространил соратник экс-владельца банка Игоря Коломойского, нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Пресс-служба банка опровергла эту информацию, сообщив, что Крумханзл действительно находится в больнице, однако диагноз будет известен позже.