ПриватБанком временно будет руководить Самарина: председатель правления Крумханзл попал в больницу - СМИ
25 ноября, 2019, 12:38
Правление ПриватБанка на период отсутствия председателя правления Петра Крумханзла возглавит финансовый директор Анна Самарина
Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на Пресс-службу банка.
"У нас это стандартная практика: на время отпуска, командировки, больничного автоматически назначается и.о. каждого руководителя", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в субботу СМИ сообщили, что председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл попал в больницу. Первым информацию об этом распространил соратник экс-владельца банка Игоря Коломойского, нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Пресс-служба банка опровергла эту информацию, сообщив, что Крумханзл действительно находится в больнице, однако диагноз будет известен позже.
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