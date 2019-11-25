Подозреваемый в госизмене экс-заместитель министра экономики Бровченко вышел из СИЗО
25 ноября, 2019, 14:43
Бывший заместитель министра экономики Юрий Бровченко вышел из СИЗО после внесения суммы залога в размере 570 тыс. грн
Об этом сообщает его адвокат Сергей Стретович, передает РБК-Украина.
По его словам, залог был внесен еще на прошлой неделе.
"Мой подзащитный уже не в СИЗО", - отметил адвокат.
Он также добавил, в отношении Бровченко действует ряд ограничений, наложенных судом.
- СБУ задержала экс-заместителя министра экономики Бровченко, который подозревается в государственной измене за нанесение масштабного ущерба обороноспособности страны.
- Шевченковский районный суд Киева арестовал экс-заместителя министра экономики Юрия Бровченко с возможностью выхода в залог в размере 3,4 млн грн .
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