Подозреваемый в госизмене экс-заместитель министра экономики Бровченко вышел из СИЗО

25 ноября, 2019, 14:43

Бывший заместитель министра экономики Юрий Бровченко вышел из СИЗО после внесения суммы залога в размере 570 тыс. грн

Об этом сообщает его адвокат Сергей Стретович, передает РБК-Украина.

По его словам, залог был внесен еще на прошлой неделе.

"Мой подзащитный уже не в СИЗО", - отметил адвокат.

Он также добавил, в отношении Бровченко действует ряд ограничений, наложенных судом.