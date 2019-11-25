Осквернение памятника Шолом-Алейхему: полиция начала производство по факту дискриминации

25 ноября, 2019, 15:02

По факту происшествия начато два уголовных производства

Об этом сообщает пресс-служба Киевской полициии.

В столичную полицию обратился сотрудник религиозного учреждения на улице Шота Руставели с сообщением о том, что в течение ночи неизвестные обрисовали краской памятник. На вызов выехала следственно-оперативная группа и зафиксировала событие.

На месте полицейские опросили заявителя, а также осмотрели здание и прилегающую территорию. Кроме того, правоохранители изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

На место происшествия находятся коммунальные службы для ликвидации надписей с поверхности памятника. Также следователи дополнительно квалифицировали событие по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.