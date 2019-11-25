Оккупанты в зоне ООС били по гражданской инфраструктуре, вызвав пожар: сгорели 6 зданий

25 ноября, 2019, 07:20

В воскресенье, 24 ноября, российские оккупанты на Донбассе 7 раз открывали огонь, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы стреляли возле Тарамчука и Березового из крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм, около Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, дважды возле Марьинки - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского зафиксирован вражеский огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы.

В течение суток 24 ноября потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не зафиксировано.

Кроме обстрелов позиций Объединенных сил россияне обстреляли еще и гражданские объекты. Так, около 18:00 во время обстрела украинских позиций в районе Березовой Донецкой области оккупанты одновременно вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по гражданской инфраструктуре.

Из-за использования захватчиками трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перекинулся на дачный массив. В результате пожара почти полностью выгорели 6 зданий.

Украинским военнослужащим удалось оперативно эвакуировать гражданское население и около 23:00 локализовать пожар. Жертв в результате пожара нет.