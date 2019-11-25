Оккупанты 5 раз обстреляли позиции украинских сил на Донбассе

25 ноября, 2019, 18:41

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

4 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел укреплений Объединенных сил: у Марьинки - из стрелкового оружия.

Около 12:00 в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации по этому населенному пункту, было ранено гражданское лицо.

Гражданка Юлия Т. шла по городу со своей маленькой полуторагодовалой дочкой. Российские оккупанты совершили несколько выстрелов. Пуля пробила пострадавшей грудную клетку и попала в левое плечо. Необходимую первичную медицинскую помощь женщине оказали военнослужащие Объединенных сил. Сейчас она находится в больнице города Курахово. По оценкам врачей, состояние раненой стабильное.

За текущие сутки потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.