Оккупация, которую мы остановили
Дата не "круглая", но стоит того, чтобы напомнить об этом событии. О решении украинского правительства сбросить газовую петлю России, которая десятками лет была способом давления, диктата и внешнего управления нашим государством через российский Газпром.
В 2015 году Украина готовилась к очередной зиме. Захваченный Крым, разграбленный и расстрелянный Донбасс. Российские оккупационные войска угрожают "дойти до Киева". В этих условиях оставлять "газовый рубильник" в руках страны-агрессора - значит отдавать себя на его милость.
Россия имела возможность в любой момент выключить поставки газа. Оставить без света и тепла дома наших граждан. Остановить нашу промышленность, в том числе оборонные предприятия. Оставить наше государство в темноте, холоде и отчаянии.
Горжусь, что правительство, которое я имел честь возглавлять в то время, не только приняло решение, но и обеспечило его исполнение. Украинцы были с теплом и светом.
Перевод Украины на газовое снабжение из западных стран имело еще одно, без преувеличения историческое, значение. Наше правительство вычистило миллиардную коррупцию в газовой сфере, по которой определенные представители "политической элиты" выполняли все прихоти из Москвы, держа Украину в российской орбите влияния.
В то же время, сейчас, спустя 4 года, снова звучат идеи и намерения вернуть нас в энергетическое иго России.
Считаю, разговоры об этом - или от некомпетентности, или от продажности. Наша задача - не позволить снова посадить Украину на газовую "наркозависимость". Тем более страны, которая пришла на нашу землю с войной.
Спасибо всем, кто был в нашей команде и взял на себя ответственность за историческое решение.
Арсений Яценюк
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