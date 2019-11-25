Оккупация, которую мы остановили

25 ноября, 2019, 18:11

Сегодня исполняется 4 года, как Украина перестала закупать газ у России

Дата не "круглая", но стоит того, чтобы напомнить об этом событии. О решении украинского правительства сбросить газовую петлю России, которая десятками лет была способом давления, диктата и внешнего управления нашим государством через российский Газпром.

В 2015 году Украина готовилась к очередной зиме. Захваченный Крым, разграбленный и расстрелянный Донбасс. Российские оккупационные войска угрожают "дойти до Киева". В этих условиях оставлять "газовый рубильник" в руках страны-агрессора - значит отдавать себя на его милость.

Россия имела возможность в любой момент выключить поставки газа. Оставить без света и тепла дома наших граждан. Остановить нашу промышленность, в том числе оборонные предприятия. Оставить наше государство в темноте, холоде и отчаянии.

Горжусь, что правительство, которое я имел честь возглавлять в то время, не только приняло решение, но и обеспечило его исполнение. Украинцы были с теплом и светом.

Перевод Украины на газовое снабжение из западных стран имело еще одно, без преувеличения историческое, значение. Наше правительство вычистило миллиардную коррупцию в газовой сфере, по которой определенные представители "политической элиты" выполняли все прихоти из Москвы, держа Украину в российской орбите влияния.

В то же время, сейчас, спустя 4 года, снова звучат идеи и намерения вернуть нас в энергетическое иго России.

Считаю, разговоры об этом - или от некомпетентности, или от продажности. Наша задача - не позволить снова посадить Украину на газовую "наркозависимость". Тем более страны, которая пришла на нашу землю с войной.

Спасибо всем, кто был в нашей команде и взял на себя ответственность за историческое решение.

Арсений Яценюк