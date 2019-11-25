 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОккупация, которую мы остановили

Оккупация, которую мы остановили


фото: yatsenyuk.org
Сегодня исполняется 4 года, как Украина перестала закупать газ у России

Дата не "круглая", но стоит того, чтобы напомнить об этом событии. О решении украинского правительства сбросить газовую петлю России, которая десятками лет была способом давления, диктата и внешнего управления нашим государством через российский Газпром.

В 2015 году Украина готовилась к очередной зиме. Захваченный Крым, разграбленный и расстрелянный Донбасс. Российские оккупационные войска угрожают "дойти до Киева". В этих условиях оставлять "газовый рубильник" в руках страны-агрессора - значит отдавать себя на его милость.

Россия имела возможность в любой момент выключить поставки газа. Оставить без света и тепла дома наших граждан. Остановить нашу промышленность, в том числе оборонные предприятия. Оставить наше государство в темноте, холоде и отчаянии.

Горжусь, что правительство, которое я имел честь возглавлять в то время, не только приняло решение, но и обеспечило его исполнение. Украинцы были с теплом и светом.

Перевод Украины на газовое снабжение из западных стран имело еще одно, без преувеличения историческое, значение. Наше правительство вычистило миллиардную коррупцию в газовой сфере, по которой определенные представители "политической элиты" выполняли все прихоти из Москвы, держа Украину в российской орбите влияния.

В то же время, сейчас, спустя 4 года, снова звучат идеи и намерения вернуть нас в энергетическое иго России.

Считаю, разговоры об этом - или от некомпетентности, или от продажности. Наша задача - не позволить снова посадить Украину на газовую "наркозависимость". Тем более страны, которая пришла на нашу землю с войной.

Спасибо всем, кто был в нашей команде и взял на себя ответственность за историческое решение.

Арсений Яценюк

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

25 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать