Новосад заявила, что украинские школьники будут учить медиаграмотность
Об этом сообщает 112.
"Я считаю, что определенная информгигиена является сверхважной компетентностью, которой должен обладать каждый, независимо от возраста. Начинать со школы работать над медиаграмотностью очень важно, и мы это сейчас вплетаем при разработке Государственного стандарта базового образования, и также будем прописывать через образовательные программы", - отметила Новосад.
По ее словам, Госстандарт планируют представить где-то в марте 2020 года.
Как сообщается, это стандарт 5-9 класса новой украинской школы.
"Мы говорим о воплощении новой украинской школы, и мы сейчас на этапе начальной... Нам еще необходимо 2 года довести начальные классы, и с 2022 года у нас идет первый 5-й класс, который будет учиться по новому стандарту и где также будет эта компетентность", - добавила Министерка.
- Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что часть внешнего независимого оценивания или отдельный школьный экзамен должен быть на тему медиаграмотности.
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