На приватизацию согласовали 415 объектов - Фонд госимущества

25 ноября, 2019, 16:38

Фонд государственного имущества совместно с министерствами и ведомствами согласовал на приватизацию 415 объектов

Об этом сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко, передает пресс-служба.

"Фонд дополнительно принял на приватизацию еще 76 позиций от 6 министерств и ведомств, включающих государственные предприятия, единые имущественные комплексы и пакеты акций, а на прошлой неделе Минэкономики начата передача 339 предприятий в управление ФГИУ и дальнейшую приватизацию. Вместе уже 415 объектов", - сообщил руководитель Фонда.

По его словам, наибольшее количество объектов передали Минэкономики, Минэкоэнерго, а также Мининфраструктуры.

Среди переданных объектов "Скадовский морской торговый порт", "Морской торговый порт" Усть-Дунайск", "Институт титана" и "Львовский государственный ювелирный завод".

Сенниченко добавил, что после обработки документов и подготовки максимально открытой информации об этих объектах планируют выставить их на аукционы ProZorro.Продажи.

Он уточнил, что совместно с проектным офисом Министерства развития экономики торговли и сельского хозяйства и по поручению премьер-министра Алексея Гончарука уже проанализированы 1400 государственных предприятий.