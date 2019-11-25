На приватизацию согласовали 415 объектов - Фонд госимущества
Об этом сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко, передает пресс-служба.
"Фонд дополнительно принял на приватизацию еще 76 позиций от 6 министерств и ведомств, включающих государственные предприятия, единые имущественные комплексы и пакеты акций, а на прошлой неделе Минэкономики начата передача 339 предприятий в управление ФГИУ и дальнейшую приватизацию. Вместе уже 415 объектов", - сообщил руководитель Фонда.
По его словам, наибольшее количество объектов передали Минэкономики, Минэкоэнерго, а также Мининфраструктуры.
Среди переданных объектов "Скадовский морской торговый порт", "Морской торговый порт" Усть-Дунайск", "Институт титана" и "Львовский государственный ювелирный завод".
Сенниченко добавил, что после обработки документов и подготовки максимально открытой информации об этих объектах планируют выставить их на аукционы ProZorro.Продажи.
Он уточнил, что совместно с проектным офисом Министерства развития экономики торговли и сельского хозяйства и по поручению премьер-министра Алексея Гончарука уже проанализированы 1400 государственных предприятий.
- Напомним, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины инициировало передачу 339 предприятий на приватизацию.
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