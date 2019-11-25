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Espreso.tvОбществоНа местных выборах в Гонконге уверенно побеждает оппозиция

На местных выборах в Гонконге уверенно побеждает оппозиция

Кандидаты продемократического движения получили большинство на выборах в окружные советы в условиях политического кризиса в Гонконге

Об этом сообщает Reuters.

Представители оппозиции получили больше половины мест в советах в борьбе с провластными кандидатами.

По последним данным, победу в своих округах получил 201 оппозиционный кандидат против только 28 кандидатов, которые поддерживают Пекин. Еще 12 кандидатов считаются независимыми, результаты по еще 211 местах в районных советах пока неизвестны.

Проголосовать после шести месяцев антиправительственных протестов пришло рекордное количество избирателей - 71%. В 2015 году явка была значительно ниже - 47%.

Как пишет DW, впервые за несколько месяцев выходные в Гонконге прошли без крупных демонстраций и беспорядков. Перед избирательными участками образовались длинные очереди.

Всего в местных выборах принимали участие более тысячи кандидатов.

Эксперты указывают, что результат волеизъявления имеет в основном символическое значение, поскольку городской совет на самом деле не имеет реальной политической власти. Депутаты местного совета не могут принимать законы или важные решения. Они консультируют правительство Гонконга и вносят предложения об улучшении жизни в конкретных районах.

Однако победители местных выборов получают представительство в 1200-местном избирательном органе, каждые 5 лет избирают главу правительства Гонконга.

К настоящему моменту победу всегда одерживал кандидат, которого поддерживал официальный Пекин.

Гонконг охватили массовые акции протеста с момента передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих достигало 1,7 млн человек.

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