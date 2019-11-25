Минсоц изменит принцип финансирования соцуслуг в Украине

25 ноября, 2019, 16:09

В 2020 году в Украине изменят принцип финансирования процесса предоставления социальных услуг: государство из бюджета будет финансировать не государственные учреждения, а сами услуги

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, передает пресс-служба министерства.

Отмечается, что за предоставление социальных услуг государство будет платить по принципу заказа, заказывая их у местных громад.

"Со следующего бюджетного года мы предусмотрели 150 млн грн на то, чтобы предоставлять удобные и доступные сервисы людям в обществе. Мы откроем фронт-офисы на местах и будем оплачивать каждый прием документов. Функция фронт-офисов будет передана ЦНАПам, банкам или частным провайдерам", - сообщила Соколовская.

По ее словам, подобная практика действует в ряде европейских стран. В правительстве надеются, что введение новой модели финансирования повысит эффективность расходов государства на социальные услуги.