Минсоц изменит принцип финансирования соцуслуг в Украине
Об этом сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, передает пресс-служба министерства.
Отмечается, что за предоставление социальных услуг государство будет платить по принципу заказа, заказывая их у местных громад.
"Со следующего бюджетного года мы предусмотрели 150 млн грн на то, чтобы предоставлять удобные и доступные сервисы людям в обществе. Мы откроем фронт-офисы на местах и будем оплачивать каждый прием документов. Функция фронт-офисов будет передана ЦНАПам, банкам или частным провайдерам", - сообщила Соколовская.
По ее словам, подобная практика действует в ряде европейских стран. В правительстве надеются, что введение новой модели финансирования повысит эффективность расходов государства на социальные услуги.
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