Минцифры запустило сайт для жалоб украинцев в отношении интернета

Таким образом, Минцифра получит достоверную информацию о реальном покрытии и сможет на ее основе принимать взвешенные решения. Пользователи интернета - улучшить качество доступа в своем регионе. А операторы, в свою очередь, получат данные для расширения и совершенствования своих сетей.

"С сегодняшнего дня мы запускаем сайт https://broadband.gov.ua/, который позволит жителям Украины присоединиться к этому делу. Сайт является прототипом будущей карты интернета Украины", - пишет пресс служба министерства.

На сайте каждый может рассказать, есть ли у него интернет и с какой скоростью он работает. Скорость соединения определяется автоматически, достаточно лишь зайти на сайт и пройти спидтест со своего компьютера или смартфона. Это можно сделать как анонимно, так и оставив свои данные.