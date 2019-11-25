Минцифры запустило сайт для жалоб украинцев в отношении интернета
Об этом сообщает пресс служба министерства.
В ближайшие 5 лет Министерство цифровой трансформации планирует обеспечить 100-процентное покрытие населенных пунктов высокоскоростным интернетом. Для этого начали собирать информацию о реальном покрытии.
"Наша задача - выявить, соответствует ли скорость в существующих сетях заявленной, где вообще нет покрытия, насколько социальные объекты в регионах имеют доступ к интернету", - говорится в сообщении.
Таким образом, Минцифра получит достоверную информацию о реальном покрытии и сможет на ее основе принимать взвешенные решения. Пользователи интернета - улучшить качество доступа в своем регионе. А операторы, в свою очередь, получат данные для расширения и совершенствования своих сетей.
"С сегодняшнего дня мы запускаем сайт https://broadband.gov.ua/, который позволит жителям Украины присоединиться к этому делу. Сайт является прототипом будущей карты интернета Украины", - пишет пресс служба министерства.
На сайте каждый может рассказать, есть ли у него интернет и с какой скоростью он работает. Скорость соединения определяется автоматически, достаточно лишь зайти на сайт и пройти спидтест со своего компьютера или смартфона. Это можно сделать как анонимно, так и оставив свои данные.
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