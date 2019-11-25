 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМилованов освободил 50% руководящего состава в Минэкономразвития

Милованов освободил 50% руководящего состава в Минэкономразвития


фото: ukrinform
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов освободил 15 должностных лиц руководящего состава прежней структуры министерства

Об этом он сообщил в Facebook.

"Перезагрузка власти. Сегодня состоялся очередной этап трансформации министерства - принято решение об освобождении 15 должностных лиц из руководящего состава структурных подразделений, что составляет 50% от предыдущей структуры (Министерство экономического развития и торговли Украины)", - написал министр.

По его словам, руководство сменили в юридическом департаменте, а также в департаментах международного торгово-экономического сотрудничества и европейской интеграции, стратегического развития сектора обороны и безопасности, интеллектуальной собственности (раньше), управления государственной собственностью, санкционной политики.

Кроме того, уволили руководителей департамента развития информационно-коммуникационных технологий, документооборота и электронных сервисов, а также секторов предотвращения и выявления коррупции и обеспечения работы государственного секретаря Министерства (самостоятельные подразделения).

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2019 понедельник

24 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

25 ноября, 2019 понедельник

24 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать