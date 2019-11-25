Moody's повысило рейтинг украинского правительства до "позитивного"
25 ноября, 2019, 15:22
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтинга правительства Украины
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Moody's повысило рейтинг со "стабильного" до "позитивного". Улучшение прогноза означает, что аналитики агентства ожидают положительную динамику развития экономики и платежеспособности государства по долговым обязательствам.
Долгосрочный рейтинг Украины Moody's оставило на уровне Caa1.
По классификации агентства Moody's, долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами низкого качества и подвержены высокому кредитному риску.
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