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Espreso.tvОбществоMoody&#39;s повысило рейтинг украинского правительства до "позитивного"

Moody's повысило рейтинг украинского правительства до "позитивного"

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтинга правительства Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Moody's повысило рейтинг со "стабильного" до "позитивного". Улучшение прогноза означает, что аналитики агентства ожидают положительную динамику развития экономики и платежеспособности государства по долговым обязательствам.

Долгосрочный рейтинг Украины Moody's оставило на уровне Caa1.

По классификации агентства Moody's, долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами низкого качества и подвержены высокому кредитному риску.

 

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