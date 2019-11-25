Массовое отравление во Львове: 11 человек пострадали на свадьбе

25 ноября, 2019, 22:24

Во Львове 11 человек которые в минувшую субботу праздновали свадьбу в местном ресторане, обратились в инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией

Об этом сообщает пресс-центр областной Госпродпотребслужбы.

"Девять человек госпитализированы, двое от госпитализации отказались, лечатся амбулаторно. Их состояние - средней тяжести. Пациенты жаловались на повышенную температуру тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе, частый жидкий стул. Не исключено, что больных может быть больше, ведь на свадьбе, по словам пациентов было около 90 гостей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чем отравились гости ресторана "Менестрель" неизвестно. Среди общих блюд, которые потребляли пострадавшие, были разнообразные изделия из мяса, рыбы, салаты.