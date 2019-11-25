Лишь 29% украинцев знают, кто прошел в Раду по мажоритарному округу, где они проживают

25 ноября, 2019, 14:06

По результатам опроса Фонда "Демократические инициативы" и КМИС, только 29% граждан знают, кто был избран в Верховную Раду по их мажоритарному округу

Об этом сказала директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Что интересно, только 29% граждан знают, кто был избран по их мажоритарному округу. Кажется, пора развернуть деятельность в округе или что-то еще ", - сказала Бекешкина.

Она добавила, что 68% опрошенных не знают, кто избран в парламент по их округу. "Вы можете сказать, ну все-таки явка на выборах была меньше половины, то, может, люди, которые не голосовали, и не знают, кто был избран. Это не так ", - отметила социолог.

О своих мажоритарных депутатах знает меньшинство, в частности, среди избирателей партий "Оппозиционная платформа "За жизнь" - 37%, партии "Европейская солидарность" - 37%, партии "Слуга народа "- тоже 37%.

"То есть на большинстве мажоритарных округов были избраны депутаты от" Слуги народа ", но только 37% тех, кто голосовал за эту партию, знают, кто был избран по мажоритарному округу. Это информация к размышлению ", - сказала Бекешкина.

Как показал опрос, "до сих пор избиратели, которые голосовали, считают, что они сделали правильный выбор, и в первом, и во втором туре президентских выборов, и особенно на парламентских выборах".

"82% считают, что они сделали правильный выбор, это среди голосовавших", - пояснила Бекешкина.

Кроме того, отметила она, сейчас 37% опрошенных считают, что Украина движется в правильном направлении, и столько же - что в неправильном.

Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины было проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым, а в Донецкой и Луганской областях - только на территориях, контролируемых Украины.

В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос был осуществлен при финансовой поддержке Представительства Европейского Союза в Украине.