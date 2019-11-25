Крупнейшая кража в послевоенной истории: в Дрездене из музея ювелирных изделий украли украшений на миллиард евро

25 ноября, 2019, 13:57

В немецком Дрездене неизвестные ограбили музей старинных ювелирных изделий "Зелёные своды" (Grüne Gewölbe)

По данным Bild, речь идет о украшениях на общую сумму около миллиарда евро.

Как сообщается, злоумышленники проникли в музей, расположенный в Дрезденском замке, около 7 утра в понедельник, 25 ноября.

Издание называет ограбление самой крупной кражей произведений искусства в послевоенной истории. По его информации, стоимость похищенных драгоценностей оценивается в миллиард евро. Официально полиция не называет объемы убытков.

По предварительной версии, перед ограблением они подожгли электрощит под мостом Августа Сильного, который обеспечивает электричеством Зелёные своды.

После этого преступники проникли в здание музея и вынесли оттуда коллекцию украшений.

"Зелёные своды", как считается, имеет богатейшую коллекцию художественных ценностей в Европе. Бывшая княжеская казна Веттинов сохраняет ценности периодов от Ренессанса до классицизма.

Здесь выставлены золото и драгоценные камни, фарфор, произведения искусства из янтаря и слоновой кости, а также вишневая косточка с вырезанными 185 лицами.