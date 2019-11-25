Крупнейшая кража в послевоенной истории: в Дрездене из музея ювелирных изделий украли украшений на миллиард евро
По данным Bild, речь идет о украшениях на общую сумму около миллиарда евро.
Как сообщается, злоумышленники проникли в музей, расположенный в Дрезденском замке, около 7 утра в понедельник, 25 ноября.
Издание называет ограбление самой крупной кражей произведений искусства в послевоенной истории. По его информации, стоимость похищенных драгоценностей оценивается в миллиард евро. Официально полиция не называет объемы убытков.
По предварительной версии, перед ограблением они подожгли электрощит под мостом Августа Сильного, который обеспечивает электричеством Зелёные своды.
После этого преступники проникли в здание музея и вынесли оттуда коллекцию украшений.
"Зелёные своды", как считается, имеет богатейшую коллекцию художественных ценностей в Европе. Бывшая княжеская казна Веттинов сохраняет ценности периодов от Ренессанса до классицизма.
Здесь выставлены золото и драгоценные камни, фарфор, произведения искусства из янтаря и слоновой кости, а также вишневая косточка с вырезанными 185 лицами.
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