КПВВ на линии разграничения с 1 декабря перейдут на зимний график
25 ноября, 2019, 13:36
Пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне ООС с 1 декабря 2019 г. перейдут на зимний график
Об этом сообщает штаб ООС.
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил с 1 декабря 2019 г. переходят на график зимнего периода.
Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00.
За осенний период работы контрольных пунктов въезда-выезда линию разграничения пересекли более 3,2 миллиона человек и 389 тыс. транспортных средств.
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