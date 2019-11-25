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Espreso.tvОбществоКПВВ на линии разграничения с 1 декабря перейдут на зимний график

КПВВ на линии разграничения с 1 декабря перейдут на зимний график


фото: rfe
Пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне ООС с 1 декабря 2019 г. перейдут на зимний график

Об этом сообщает штаб ООС.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил с 1 декабря 2019 г. переходят на график зимнего периода.

Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00.

За осенний период работы контрольных пунктов въезда-выезда линию разграничения пересекли более 3,2 миллиона человек и 389 тыс. транспортных средств.

  • На контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" после ремонта открыли мост.
 
 
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