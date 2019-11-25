Кличко провел вечер в компании Свитолиной

25 ноября, 2019, 17:22

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко посетил благотворительный вечер Элины Свитолиной в Киеве

Об этом klitschko_fanclub_official сообщил в instagram.

Легендарный украинский боксер супертяжелой (свыше 91 кг) весовой категории Владимир Кличко посетил благотворительный вечер Элины Свитолиной, который состоялся 23 ноября.

Известные спортсмены успели сделать несколько фото, и пообщаться. Одним из лотов на аукционе был ужин с Владимиром Кличко. За встречу с экс-чемпионом мира по боксу заплатили 21 тысячу долларов. Все деньги, вырученные на мероприятии, пойдут на благотворительность.