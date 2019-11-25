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Espreso.tvСпортКличко провел вечер в компании Свитолиной

Кличко провел вечер в компании Свитолиной


фото: instagram
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко посетил благотворительный вечер Элины Свитолиной в Киеве
Об этом klitschko_fanclub_official сообщил в instagram.

Легендарный украинский боксер супертяжелой (свыше 91 кг) весовой категории Владимир Кличко посетил благотворительный вечер Элины Свитолиной, который состоялся 23 ноября.

Известные спортсмены успели сделать несколько фото, и пообщаться. Одним из лотов на аукционе был ужин с Владимиром Кличко. За встречу с экс-чемпионом мира по боксу заплатили 21 тысячу долларов. Все деньги, вырученные на мероприятии, пойдут на благотворительность.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владимир Кличко и Элина Свитолина 23 ноября в Киеве в Equides club на Первом благотворительном вечере Фонда Элина Свитолина в Украине! @klitschko @elisvitolina #wladimirklitschko #klitschko #charity #foundation #ukraine #kyiv #champion #thebest #challenge #motivation #inspiration #success #peopleschamp #rolemodel #teamklitschko #klitschkofanclub

Сообщение, распространенный Klitschko_fanclub_official (@klitschko_fanclub_official)

 

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