Кличко провел вечер в компании Свитолиной
Легендарный украинский боксер супертяжелой (свыше 91 кг) весовой категории Владимир Кличко посетил благотворительный вечер Элины Свитолиной, который состоялся 23 ноября.
Известные спортсмены успели сделать несколько фото, и пообщаться. Одним из лотов на аукционе был ужин с Владимиром Кличко. За встречу с экс-чемпионом мира по боксу заплатили 21 тысячу долларов. Все деньги, вырученные на мероприятии, пойдут на благотворительность.
Владимир Кличко и Элина Свитолина 23 ноября в Киеве в Equides club на Первом благотворительном вечере Фонда Элина Свитолина в Украине! @klitschko @elisvitolina #wladimirklitschko #klitschko #charity #foundation #ukraine #kyiv #champion #thebest #challenge #motivation #inspiration #success #peopleschamp #rolemodel #teamklitschko #klitschkofanclub
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