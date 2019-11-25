Хомчак заявил, что в Генштабе сомневаются в возможности открытого наступления РФ
25 ноября, 2019, 17:10
Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак считает, что военная агрессия со стороны России не является первоочередной угрозой
Об этом он заявил в интервью Укринформа.
"В дискуссиях, которые ведут на разных телевизионных шоу, наше общество почему-то хватается за худший вариант, что Россия может осуществить широкую агрессию, и начинает думать, что все - завтра уже начнется эта агрессия. По моему убеждению и исходя из того, что анализирует Генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России - не среди первых угроз, но есть в перечне "крайних" вариантов, хотя и наиболее отдаленных", - сказал начальник Генштаба.
Он добавил, что "восточный сосед не отказался от того, что Украина должна быть сферой его влияния".
- Начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак пообещал уволить виновных во взрывах на складах боеприпасов в Балаклее.
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