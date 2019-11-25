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Espreso.tvОбществоГумконвой для России: в Киеве под российское посольство принесут туалеты для "помощи меньшим собратьям"

Гумконвой для России: в Киеве под российское посольство принесут туалеты для "помощи меньшим собратьям"


фото: fb
В Киеве 25 ноября в 19:00 пройдет акция "Первый украинский гумконвой для России"

Об этом говорится на странице акции.

"Недавно, наш Северо-восточный "партнер" вернул незаконно захваченные корабли. Однако, как это часто бывает в варварских странах, в плену, корабли пережили акты вандализма и туалетного надругательства. Мы, как более материально обеспеченная и культурно развитая нация должны помочь своим меньшим собратьям - россиянам ", - пишут организаторы.

Участники будут собирать туалеты, туалетную бумагу, нижнее белье.

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