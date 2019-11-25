Гумконвой для России: в Киеве под российское посольство принесут туалеты для "помощи меньшим собратьям"

25 ноября, 2019, 16:27

В Киеве 25 ноября в 19:00 пройдет акция "Первый украинский гумконвой для России"

Об этом говорится на странице акции.

"Недавно, наш Северо-восточный "партнер" вернул незаконно захваченные корабли. Однако, как это часто бывает в варварских странах, в плену, корабли пережили акты вандализма и туалетного надругательства. Мы, как более материально обеспеченная и культурно развитая нация должны помочь своим меньшим собратьям - россиянам ", - пишут организаторы.

Участники будут собирать туалеты, туалетную бумагу, нижнее белье.