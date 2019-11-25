Грузия: правящая партия отказалась выполнять требования протестующих

25 ноября, 2019, 14:50

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" заявила, что выборы 2020 года пройдут по смешанной системе несмотря на требования протестующих провести их по пропорциональной

Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает Грузия Online.

"Тема закрыта, до 2020 году будет сохранена смешанная избирательная система, которая полностью соответствует демократическим принципам", - сказал он.

Каладзе отметил, что руководство партии хотело осуществить переход на пропорциональную избирательную систему с 2020 года, но "законопроект не получил соответствующей поддержки депутатов". По его словам, "нет никаких ресурсов для мобилизации 113 голосов вокруг любых новых конституционных изменений".