Грузия: правящая партия отказалась выполнять требования протестующих
25 ноября, 2019, 14:50
Партия власти Грузии "Грузинская мечта" заявила, что выборы 2020 года пройдут по смешанной системе несмотря на требования протестующих провести их по пропорциональной
Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает Грузия Online.
"Тема закрыта, до 2020 году будет сохранена смешанная избирательная система, которая полностью соответствует демократическим принципам", - сказал он.
Каладзе отметил, что руководство партии хотело осуществить переход на пропорциональную избирательную систему с 2020 года, но "законопроект не получил соответствующей поддержки депутатов". По его словам, "нет никаких ресурсов для мобилизации 113 голосов вокруг любых новых конституционных изменений".
- Напомним, 14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.
- 17 ноября в знак протеста против этого в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента.
- У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки. Протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов "Грузинской мечты", ответственных за провал голосования.
- США и ЕС в совместном заявлении отметили "глубокое разочарование широкого сегмента грузинского общества из-за провала парламентом изменений в Конституцию", и призвали стороны к спокойному и уважительному диалогу.
- 18 ноября спецназ с применением водометов разогнал демонстрантов возле парламента, были задержаны 37 человек.
- Также в Тбилиси был задержан якобы за незаконное ношение оружия основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Георги Руруа.
- 21 ноября суд Тбилиси отправил в тюрьму десять активистов.
- Утром 21 ноября между протестующими и полицией также произошла потасовка под зданием правительства, были задержаны трое протестующих перед офисом правящей партии "Грузинская мечта".
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