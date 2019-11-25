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Espreso.tvОбществоГПУ сообщила о подозрении экс-судье, который арестовывал участников Революции Достоинства

ГПУ сообщила о подозрении экс-судье, который арестовывал участников Революции Достоинства

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему судье одного из районных судов Киева, который принимал решение об арестах активистов Евромайдана

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Судья препятствовал организации и проведения митингов в феврале 2014 года.

"25 ноября 2019 в уголовном производстве от 5 февраля 2014 сообщено о подозрении бывшему судье одного из районных судов г.. Киева по фактам незаконного препятствования организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, проходивших в феврале 2014 года в центральной части г. Киева, а также постановлении ним заведомо неправосудных постановлений об избрании в отношении участников мирных акций протеста мер пресечения в виде содержания под стражей (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. в 2 375 УК Украины) ", - говорится в сообщении .

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

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