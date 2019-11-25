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Espreso.tvМирЕвропейский Совет утвердил новый состав Еврокомиссии

Европейский Совет утвердил новый состав Еврокомиссии


фото: europa.eu
Европейский Совет утвердил новый перечень лиц, которых он предлагает назначить членами Европейской комиссии до 31 октября 2024 года

Об этом сообщается на официальном сайте Совета.

"Это открывает путь для голосования в Европарламенте по всей Комиссии. В соответствии со статьей 17 (7) Договора о Европейском Союзе, список предназначенных комиссаров принимается Советом по согласованию с избранным президентом Комиссии. Избранный президент Урсула фон дер Ляен дала согласие на проект списка 21 ноября" , - говорится в сообщении.

После согласия Европейского парламента Еврокомиссия назначается Европейским советом, действующим квалифицированным большинством.

В списке 25 еврокомиссаров, а также испанец Хосеп Боррель, назначенный высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Великобритания не подала кандидатуру еврокомиссара, несмотря на то что до сих пор остается членом ЕС.

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