Европейский Совет утвердил новый состав Еврокомиссии
Об этом сообщается на официальном сайте Совета.
"Это открывает путь для голосования в Европарламенте по всей Комиссии. В соответствии со статьей 17 (7) Договора о Европейском Союзе, список предназначенных комиссаров принимается Советом по согласованию с избранным президентом Комиссии. Избранный президент Урсула фон дер Ляен дала согласие на проект списка 21 ноября" , - говорится в сообщении.
После согласия Европейского парламента Еврокомиссия назначается Европейским советом, действующим квалифицированным большинством.
В списке 25 еврокомиссаров, а также испанец Хосеп Боррель, назначенный высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Великобритания не подала кандидатуру еврокомиссара, несмотря на то что до сих пор остается членом ЕС.
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