Дубилет рассказал о ежегодном "странном ритуале" сотрудничества кадровиков и налоговой

25 ноября, 2019, 13:23

Кабинет министров до сих пор не изменил регламент, по которому кадровики должны отправлять запрос на налоговую службу, поэтому возникает "бессмысленный документооборот"

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"В 2014 году в Украине был принят закон об очищении власти. Согласно ему, каждый, кто устраивался на государственную службу, должен был пройти проверку. По правилам чиновники должны были заполнять бумажные декларации, а кадровая служба отправляла запрос на налоговую с просьбой их проверить" , - отметил Дубилет.

Он заявил, что в 2016 году эти бумажные декларации поменяли на декларации НАПК в электронном виде. Вот только Кабмин не поменял регламент, по которому кадровики должны отправлять запрос на налоговую.

"И вот уже несколько лет во всех госорганах Украины происходит странный ритуал. Кадровая служба готовит по каждому кандидату значительный пакет бумажных документов и отправляет официальный запрос на налоговую службу. В ответ налоговая служба каждый раз официально отвечает, что вообще-то бумажные декларации на них никто не подает. И так каждый раз. Вот такой нелепый документооборот в природе. Конечно, сейчас постараемся быстро это поменять", - подчеркнул Дубилет.