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Espreso.tvОбществоБыл почетным консулом Австрии в Черновцах: Зеленский назначил нового главу Черновицкой ОГА

Был почетным консулом Австрии в Черновцах: Зеленский назначил нового главу Черновицкой ОГА


фото: promin.cv.ua
Президент Владимир Зеленский издал указ о назначении Сергея Осачука главой Черновицкой областной государственной администрации

Об этом говорится в указе №866 / 2019 на сайте главы государства.

"Назначить Осачука Сергея Дмитриевича главой Черновицкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

По данным сайта Черновицкий луч:

С 2014 р. Сергей Осачук был почетным консулом Австрии в Черновцах, а также советником городского главы по вопросам культурной политики и международных отношений.

Сергей Осачук родился в 1972 г. в Черновцах. Кандидат исторических наук, работал научным сотрудником Центра буковиноведения при Черновицком университете. Переводчик, автор и издатель ряда монографий по истории немцев Буковины, межэтнических отношений, дипломатических документов, научно-популярных очерков по истории Черновцов.

Как сообщает издание Молодой буковинец, Осачук также основал в Черновцах Литературный Целанивский центр, возглавляет общественные организации Буковинский медиа-центр и Родной город.

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