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Espreso.tvОбществоБукмекеры начали принимать ставки: вернется ли ПриватБанк Коломойскому

Букмекеры начали принимать ставки: вернется ли ПриватБанк Коломойскому


фото: finclub
Букмекерские конторы начали принимать ставки на возвращение ПриватБанка его бывшим владельцам: Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову

Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Николов.

В частности, букмекеры предлагают ответить на вопрос: "Когда Хозяйственный суд Киева вынесет вердикт по делу № 910/1834/19 о возвращении Приватбанка его бывшим владельцам?"

Вариант "ДА" до 1 января 2020 года имеет коэффициент 1,65, вариант "ДА" после 1 января 2020 - коэффициент 2,15.

На вопрос "Каким будет вердикт Хозяйственного суда Киева по делу № 910/1834/19 о возвращении ПриватБанка его бывшим владельцам?" также есть разные варианты:

  • вариант "Суд признает недействительной покупку ПриватБанка государством за 1 грн "ДА" имеет коэффициент 1,42," НЕТ "- 2,70;
  • вариант "Суд вернет акции бывшим владельцам" "ДА" имеет коэффициент 2,35, "НЕТ" - 1,55;
  • вариант "Суд вернет весь ПриватБанк его бывшим владельцам" "ДА" имеет коэффициент 3,50," НЕТ "- 1,28.
 
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