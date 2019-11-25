Букмекеры начали принимать ставки: вернется ли ПриватБанк Коломойскому

25 ноября, 2019, 15:05

Букмекерские конторы начали принимать ставки на возвращение ПриватБанка его бывшим владельцам: Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову

Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Николов.

В частности, букмекеры предлагают ответить на вопрос: "Когда Хозяйственный суд Киева вынесет вердикт по делу № 910/1834/19 о возвращении Приватбанка его бывшим владельцам?"

Вариант "ДА" до 1 января 2020 года имеет коэффициент 1,65, вариант "ДА" после 1 января 2020 - коэффициент 2,15.

На вопрос "Каким будет вердикт Хозяйственного суда Киева по делу № 910/1834/19 о возвращении ПриватБанка его бывшим владельцам?" также есть разные варианты: