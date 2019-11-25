Азербайджанская Bakcell покупает Vodafone Украина в компании с РФ за $734 млн
Об этом сообщается на сайте МТС.
"В рамках соглашения, МТС через свою дочернюю компанию Allegretto Holding Sarl (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ЧАО "ПФ Украины" за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму около $84 млн. Передача акций пройдет в ближайшее время", - говорится в сообщении.
"Смена собственника не повлияет на операционную деятельность "Vodafone Украина", предоставление услуг клиентам, взаимодействие с партнерами, поставщиками и контрагентами.
Компания продолжает оказывать услуги под брендом Vodafone. Все тарифные планы, услуги и сервисы, а также договора и другие обязательства компании являются актуальными и продолжают действовать", - заявили в Vodafone Украины.
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