Аренда парковки возле офиса ПриватБанка заводом Коломойского: комиссия нашла нарушения в тендере

25 ноября, 2019, 12:08

Аукционная комиссия КП "Горавтопарк" отменила результаты тендера по аренде парковки перед главным офисом ПриватБанка в Днепре из-за нарушения в документах

Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.

Отмечается, что комиссия выявила несоответствие требованиям аукциона в документах победителя тендера Никопольского завода ферросплавов.

В частности, в некоторых документах нет даты; в справке об отсутствии задолженности по уплате обязательных налогов и сборов стоит подпись неуполномоченного лица, а также указано отсутствие задолженности перед Украинской энергетической биржей вместо Горавтопарка.

Кроме этого, НЗФ подал справку о наличии в его уставе пункта, предусматривающего предоставление услуг парковки, который отсутствует в официально опубликованном уставе. В связи с невыполнением требований заявку НЗФ дисквалифицировали.

Также была дисквалифицирована заявка "Днепроазота", который был вторым претендентом на аренду парковки ПриватБанка.

В представленных на тендер документах также были обнаружены несоответствие подписей уполномоченных лиц, отсутствие данных о штатных сотрудниках и право предоставлять услуги парковки, которое также отсутствует и в уставе компании.