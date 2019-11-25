Аренда парковки возле офиса ПриватБанка заводом Коломойского: комиссия нашла нарушения в тендере
Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.
Отмечается, что комиссия выявила несоответствие требованиям аукциона в документах победителя тендера Никопольского завода ферросплавов.
В частности, в некоторых документах нет даты; в справке об отсутствии задолженности по уплате обязательных налогов и сборов стоит подпись неуполномоченного лица, а также указано отсутствие задолженности перед Украинской энергетической биржей вместо Горавтопарка.
Кроме этого, НЗФ подал справку о наличии в его уставе пункта, предусматривающего предоставление услуг парковки, который отсутствует в официально опубликованном уставе. В связи с невыполнением требований заявку НЗФ дисквалифицировали.
Также была дисквалифицирована заявка "Днепроазота", который был вторым претендентом на аренду парковки ПриватБанка.
В представленных на тендер документах также были обнаружены несоответствие подписей уполномоченных лиц, отсутствие данных о штатных сотрудниках и право предоставлять услуги парковки, которое также отсутствует и в уставе компании.
- Напомним, ранее сообщалось, что Никопольский завод ферросплавов на аукционе в ProZorro купил в год право на эксплуатацию парковки возле главного офиса ПриватБанка в Днепре.
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