 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАктивиста Котова, который защищал украинских политзаключенных, этапировали во Владимирскую область России

Активиста Котова, который защищал украинских политзаключенных, этапировали во Владимирскую область России

Общественного активиста из России Константина Котова, осужденного на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил участия в митингах, этапировали из Москвы

Об этом сообщает Радио Свобода.

Об этапе рассказала Русской службе Радио Свобода его адвокат Мария Эйсмонт.

По ее словам, Котова увезли во Владимирскую область России, где он будет отбывать срок. Во вторник Эйсмонт планирует прибыть в местную колонию, чтобы узнать о состоянии здоровья подзащитного после этапирования.

  • Российский апелляционный суд подтвердил приговор в виде 4 лет заключения для задержанного в Москве активиста Константина Котова, который поддерживал украинских политзаключенных и военнопленных моряков.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

25 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать