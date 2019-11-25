Активиста Котова, который защищал украинских политзаключенных, этапировали во Владимирскую область России
25 ноября, 2019, 21:33
Общественного активиста из России Константина Котова, осужденного на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил участия в митингах, этапировали из Москвы
Об этом сообщает Радио Свобода.
Об этапе рассказала Русской службе Радио Свобода его адвокат Мария Эйсмонт.
По ее словам, Котова увезли во Владимирскую область России, где он будет отбывать срок. Во вторник Эйсмонт планирует прибыть в местную колонию, чтобы узнать о состоянии здоровья подзащитного после этапирования.
- Российский апелляционный суд подтвердил приговор в виде 4 лет заключения для задержанного в Москве активиста Константина Котова, который поддерживал украинских политзаключенных и военнопленных моряков.
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