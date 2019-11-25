75% украинцев поддерживают переговоры с Путиным по Донбассу, - опрос

25 ноября, 2019, 15:22

Три четверти участников опроса Киевского международного института социологии поддерживают проведение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по мирному урегулированию в российско-украинской войне

Об этом говорится в резульататах опроса КМИС, передает Фонд "Демократические инициативы".

К инициативе переговоров с Путиным 75% опрошенных относятся положительно, 15,1% не поддерживают, 2,6% ответили, что им безразлично, еще 7,3% затруднились ответить.

Решение по разведению войск на Донбассе поддерживают 59,2% респондентов, 25,6% - не поддерживают, 1,6% - безразлично относятся к этому, 13,6% - затруднились ответить.

Что касается первоочередных действий команды Зеленского, то 73,7% опрошенных поддерживают прекращения огня на Донбассе, шаги по возвращению Крыма поддерживают 13,1%, за налаживание сотрудничества с Россией выступают 4,6% опрошенных, за первоочередное укрепление украинской армии высказались 8,8%, за объединение страны - 9,9%.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах всех областей Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на контролируемых правительством территориях. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.