70% территории Украины покрыто скоростным интернетом - Минцифры

25 ноября, 2019, 10:33

Территория Украины почти на 70% покрыта скоростным интернетом, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Мы проводим исследования. Регулятор нам дает данные, что на 62% покрыта страна. Но это не о мобильном, а о скоростном интернете", - рассказал министр.

При этом он добавил, что Минцифры нашло дополнительные источники исследований и, по данным ведомства, уровень покрытия интернетом уже почти достиг 70%.

"Но мы скоро уже опубликуем эти данные. Наша цель - на 90-100%", - сказал Федоров, уточнив, что выполнить этот план министерство планирует до 2022 года.