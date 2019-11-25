70% территории Украины покрыто скоростным интернетом - Минцифры
25 ноября, 2019, 10:33
Территория Украины почти на 70% покрыта скоростным интернетом, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров
Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".
"Мы проводим исследования. Регулятор нам дает данные, что на 62% покрыта страна. Но это не о мобильном, а о скоростном интернете", - рассказал министр.
При этом он добавил, что Минцифры нашло дополнительные источники исследований и, по данным ведомства, уровень покрытия интернетом уже почти достиг 70%.
"Но мы скоро уже опубликуем эти данные. Наша цель - на 90-100%", - сказал Федоров, уточнив, что выполнить этот план министерство планирует до 2022 года.
- Напомним, недавно команда Зеленского написала в Facebook, что 90% украинцев не имели доступа к интернету.
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