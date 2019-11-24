Журналисты-расследователи рассказали о связи Ермака с Ротенбергом. Тот называет это "манипуляцией"

24 ноября, 2019, 12:59

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак через собственную компанию "Интерпромфинанс-безопасность" имеет общий бизнес с компанией "Сарыч", которую сейчас контролирует группа Аркадия Ротенберга - друга детства Путина, строителя Крымского моста и самого скандального из российских олигархов

Об этом утверждает телеканал Прямой, передает Еспресо.TV.

"Раньше это была украинская компания, которая владела землей в бухте Ласпи (расположенной в захваченном россиянами украинском Крыму, - ред.), но она перерегистрировалась в России по тамошним законам и сменила владельцев. Год назад ее новыми хозяевами стали люди Ротенберга", - говорится в сообщении.

Как отмечают авторы материала, через своего пресс-секретаря Ермак прокомментировал им ситуацию - текстовым сообщением в WhatsApp. Мол, ничего плохого не делал - хотел бы закрыть компанию, но не может.

"Еще задолго до начала войны я не имел никаких отношений с ООО "Сарыч", как не имею и сейчас, и не несу никакой ответственности за деятельность этого юридического лица или его бенефициаров. Более того, у меня нет связи с ними, и поэтому я все это время не мог закрыть ООО "Интерпромфинанс-безопасность", - говорится в сообщении.

"Оправдание так себе: журналисты -расследователи "Прямого" доказали документально: сегодня Ермак и "Сарыч" связаны через "Интерпромфинанс-безопасности". "Сарыч" перерегистрировался в России и отошел к людям Ротенберга, и это указано в реестрах. Пытался ли Андрей Ермак прекратить бизнес-связи с компаниями российского олигарха Аркадия Ротенберга, он не уточнил ... ", - отмечается в расследовании.

После того, как соответствующий сюжет вышел в эфире "Прямого", вышел комментарий Ермака.

Он назвал "манипуляцией" и таким, которое не соответствует действительности, утверждение, что "в 2018 году Андрей Борисович Ермак де-факто стал бизнес-партнером людей, тесно связанных с Аркадием Ротенбергом".

Помощник президента Украины указал, что ООО "Интерпромфинанс-безопасность" было зарегистрировано в 2001 году, однако никакой хозяйственной деятельности оно не вело, это можно подтвердить документально, если посмотреть данные соответствующих официальных реестров.

"То есть, еще задолго до начала войны я не имел никаких отношений с ООО"Сарыч", как не имею и сейчас и не несу никакой ответственности за деятельность этого юридического лица или его бенефициаров. Более того, у меня нет связи с ними, и поэтому я все это время не мог закрыть ООО "Интерпромфинанс-безопасность", - приводит слова чиновника Интерфакс-Украина .