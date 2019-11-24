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Espreso.tvОбществоЗавтра на Буковине представят нового руководителя области

Завтра на Буковине представят нового руководителя области

В Черновцах завтра, 25 ноября 2019 года, состоится представление нового председателя местной облгосадминистрации

Об этом сообщает пресс-службе Черновицкой ОГА, передает Еспресо.TV.

Pахид начнется в 13.00 в зале заседаний областного совета.

Вместе с тем, фамилия нового главы областной госадминистрации не называется.

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