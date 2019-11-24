Завтра на Буковине представят нового руководителя области
24 ноября, 2019, 13:33
В Черновцах завтра, 25 ноября 2019 года, состоится представление нового председателя местной облгосадминистрации
Об этом сообщает пресс-службе Черновицкой ОГА, передает Еспресо.TV.
Pахид начнется в 13.00 в зале заседаний областного совета.
Вместе с тем, фамилия нового главы областной госадминистрации не называется.
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