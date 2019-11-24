За "сливом" разговоров Трубы стоит стремление Ермака занять место Богдана, - нардеп Гончаренко

24 ноября, 2019, 09:35

Появление записей разговоров руководителя Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы вызвано противостоянием внутри президентской команды. В частности, между помощником главы государства Андреем Ермаком и главой Офиса президента Андреем Богданом

Об этом народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил 23 ноября 2019 г. в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телевизионном канале Еспресо.TV .

"Это борьба кланов всередине самой Зе-команды. В данном случае, я думаю, что это борьба Богдана и Ермака. Я так думаю. Ибо мы знаем, что там есть также различные группы влияния. Есть Ермак, который является теневым "министром иностранных дел" на должности советника Зеленского, есть Богдан, который является председателем Офиса президента и очень влиятельным главой, и мы знаем, что Ермак хочет занять эту должность", - отметил депутат.

В пользу своей версии Гончаренко приводит такие аргументы, как техническая возможность длительного прослушивания рабочего кабинета Трубы, а также постоянный обмен новыми порциями компромата между обеими группами в публичном пространстве.

"Выходят "пленки" на одну группу, а на следующий день, как ответ, идут "пленки" на другую группу", - подчеркнул политик.

Вместе с тем, подобное выяснение отношений только вредит государству как таковое, считает Гончаренко.

"Они не понимают, к сожалению, что этой всей игрой они уничтожают собственную команду, но это их проблемы. Таким образом они еще и влияют и на государство. Потому что такого низкого авторитета, какой сегодня имеет украинское государство на внешней арене, за годы с момента Революции Достоинства, после ее победного завершения, еще не было", - подытожил парламентарий.