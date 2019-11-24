Внутри "Слуги народа" зреет бунт. Надо "отбить" деньги и хочется Беверли-Хиллз, - политолог Давидюк

24 ноября, 2019, 22:22

Недовольство членов парламентской фракции "Слуга народа" требованиями своего руководства и поставленными им условиями работы будет расти все больше и сильнее. Кроме того, противоречия будут усиливаться за счет стремления пропрезидентских депутатов-мажоритарщиков, пользуясь доступом к власти, возместить расходы на избрание в Верховную Раду

Такое мнение руководитель аналитического центра "Политика" Николай Давидюк выразил в эфире программы "Студия Запад" на телеканале Еспресо.TV.

"Кто-то же им по 200-300 тыс. (на выборы, - ред.) давал. Соответственно, кому-то же они эти 200-300 тыс. должны сегодня. Соответственно, не только Зеленский для них авторитет. Потому что сегодня начались разговоры, что кто-то "сливал" округ за полтора миллиона (долларов США, - ред.) Перед этим были разговоры, инсайдеры говорили, что кто-то покупал франшизу на округ за полмиллиона долларов. А кто-то покупал франшизу, чтобы "слить" кого-то за полмиллиона долларов. И сейчас каждый, кто на местах эту сумму выплачивает, он хочет где-то на этом поживиться, вернуть эти деньги, соответственно, возникают скандалы и конфликты. Только одни считают большим авторитетом тех, кто у них кураторы в Киеве, другие же считают авторитетами тех, кто их кураторы на местах, и, собственные, эти деньги платил", - пояснил он.

Вместе с тем, встретить в Раде "миллионы за голосование", по словам Давыдюка, у нардепов-"слуг" не получилось.

"Оказывается что здесь максимальная сумма от 5-ти до 15-ти (тыс. долл., - ред.) И еще зависит от того, что ты ешь и как ты одеваешься. Если тебя видели в "Пузатой хате", то 15 ты не получишь... Не все же знали эти условия и не думали, что делить будут эти конверты. все думали, что конверты одинаково толстые. Оказывается, что нет, что больших сумм не существует, что для крупных сумм надо еще что-то делать" , - отметил эксперт.

"Они хотели Беверли-Хиллз, они хотилися кататься в кабриолетах и отдыхать за границей. А тут, оказывается, надо работать и придумали этот турбо-режим (принятие законопроектов, - ред.), постоянно в напряжении. И эти сбои начались", - подытожил Давидюк .