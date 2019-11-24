Власть получили люди без взглядов. В этом вся проблема, - Портников

24 ноября, 2019, 20:25

Отличительной особенностью команды Владимира Зеленского является отсутствие у них системы собственных взглядов

Об этом известный украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников заявил в эфире программы "Субботний политклуб", которая 23 ноября 2019 года вышла на канале Еспресо.TV.

"Этим людям абсолютно все равно. Они не являются людьми с системой политических взглядов. Они не являются политиками", - отметил он.

По мнению Портникова, так же как Зеленский и его ближайшее окружение ранее были "обслугой" Партии регионов, с "таким же успехом" они могли бы выполнять те же функции в любой другой политсиле, которая была бы у власти.

"Эти люди могли бы то же самое делать, быть активистами, если бы на момент, когда они начали свою деятельность, главной силой была бы не Партия регионов, а "Наша Украина", а премьер-министром был бы не Азаров, а Тимошенко, а, скажем, "Интером" владели бы не Фирташ и Хорошковский, а, условно говоря, Порошенко и Аваков. Зеленский с таким же успехом был бы генеральным продюсером "Интера", Разумков с таким же успехом был бы активистом "Нашей Украины", а Богдан бы ровно с таким же успехом был бы уполномоченным по коррупции у Тимошенко, как уполномоченным по коррупции у Азарова. В этом и суть проблемы", - пояснил журналист.

При этом, продолжил Портников, новая власть опирается на точно таких же избирателей - не на проукраинских, не на пророссийских, а на тех, "которым в принципе все равно как это будет называться - Украина... Россия..." "Хоть Голландией назови, только пенсию сделай нормальную, дай на евробляхе ездить и зарплату плати. И не морочь голову".