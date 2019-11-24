Вдохновители "Бессарабской народной республики" теперь готовы помочь Зеленскому "восстанавливать мир", - СМИ

24 ноября, 2019, 14:55

22 ноября 2019 года в одесской гостинице "Бристоль" под эгидой нардепа от "Оппозиционного блока - За Жизнь" Натальи Королевской состоялся форум "Единая страна - мирная страна"

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на газету Думская.net.

"На мероприятие собрались одесские нардепы и экс-нардепы, которые не так давно призывали Путина ввести войска. Сегодня они говорили о том, что необходимо помочь президенту добиться мира любой ценой. О том, с кем Украина ведет войну, в которой необходимо добиться мира, спикеры говорить избегали, зато не забывали обвинять во всех бедах прошлую власть", - говорится в сообщении.

В частности, на этой встрече можно было увидеть "весь одесский пророссийский бомонд во главе с экс-нардепом и одним из организаторов провальной "Бессарабской народной республики" Виталием Барвиненко".

Кроме того, на форуме присутствовали народный депутат от "Опоплатформы" Татьяна Плачкова, экс-глава Одесской ОГА Николай Скорик, настоятельница женского монастыря в честь Святого Архангела Михаила церкви Московского патриархата, игуменья Серафима, а также Светлана Фабрикант, которая близка к сепаратисту Игорю Маркову. Юрий Бойко присоединился к форуму по скайпу.

Игуменья Серафима заявила, что "сам Бог призывает к миру" и заверила, что тех, кто презирает мир, "ждет расплата".

В свою очередь Скорик заявил, что необходимо объединиться, чтобы "вернуть страну".

"Мы должны объединиться, чтобы страна пришла к миру и вернула свои территории. Чтобы мы не просто вернули свои территории, а чтобы мы вернули страну, которую знаем, помним и любим. Это мирная и самая большая по территории в Европе страна, и одна из крупнейших по населению. это не мононациональная страна и когда некоторые из государственных деятелей обращаются "уважаемые украинцы" это принципиально неправильно, необходимо "уважаемые граждане Украины", - отметил он.

Фабрикант в свою очередь призвала присутствующих не сидеть дома и не боятся "маленькое, но агрессивное меньшинство, которое порочит историю".

"Честно скажу, что так же как и каждый из вас, мы все очень надеялись, что после президентских выборов и после парламентских выборов многое у нас изменится. Мне казалось, что вот-вот. Да, это непросто. Да, много всякого сопротивления и тех товарищей, которые не дают возможности мирных переговоров и восстановления мира в нашей стране. Их много, и мы с вами знаем, и надо немного помочь новой команде. А новая команда говорит одно, а делает другое. Мне трудно и обидно об этом говорить, потому что я многих из них знаю лично и думала, что будет по-другому. А мы готовы с вами им помочь и подсказать, что нужно делать? Да! ", - заявила Фабрикант.