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Espreso.tvМирВашингтон призывает соцсети выключить страницы руководителей Ирана

Вашингтон призывает соцсети выключить страницы руководителей Ирана

Спецпредставитель США по вопросам Исламской Республики Иран Брайан Гук предложил Facebook, Twitter и Instagram блокировать аккаунты иранских руководителей

Госдеп объясняет свою позицию тем, что иранские лидеры "беззастенчиво используют соцсети для пропаганды и одновременно с этим - выключают интернет своим гражданам", передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

Сетями активно пользуются, в частности, глава МИД Ирана Джавад Зариф и помощники верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

  • Ранее в ноябре в Иране начались отключения интернета.
  • Местные власти прибегает к таким мерам, чтобы помешать организации акций протеста в стране против решения по повышению цен на топливо.

 

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