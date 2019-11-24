Вашингтон призывает соцсети выключить страницы руководителей Ирана
24 ноября, 2019, 09:14
Спецпредставитель США по вопросам Исламской Республики Иран Брайан Гук предложил Facebook, Twitter и Instagram блокировать аккаунты иранских руководителей
Госдеп объясняет свою позицию тем, что иранские лидеры "беззастенчиво используют соцсети для пропаганды и одновременно с этим - выключают интернет своим гражданам", передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .
Сетями активно пользуются, в частности, глава МИД Ирана Джавад Зариф и помощники верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.
- Ранее в ноябре в Иране начались отключения интернета.
- Местные власти прибегает к таким мерам, чтобы помешать организации акций протеста в стране против решения по повышению цен на топливо.
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