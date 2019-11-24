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Espreso.tvОбществоВ столице построят новую мечеть на 5 тыс. посетителей

В столице построят новую мечеть на 5 тыс. посетителей

Национальный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что проект строительства мечети в Киеве, которую планирует построить крымскотатарская община при содействии Турции, уже готов

Мечеть рассчитана на пять тысяч человек и она будет построена в центре столицы, передает Еспресо.TV со ссылкой на ATR.

"С поисками земли мы провели огромную работу, но ничего не нашли. И я благодарен Ринату Ахметову, который подарил нам участок стоимостью около $5 млн. Мы об этом уведомили Турцию, проекты уже готовы, бюджет тоже. Были небольшие разногласия. Турция настаивала: вы , мол, планируете мечеть на 10 тыс. человек, однако в Киеве нет такого сообщества (верующих, - ред.). Мы отвечали: "Но это мечеть не только для крымских татар, но и для всех мусульман". В конце концов договорились строить мечеть на 5 тыс. И она будет крупнейшей мечетью в Украине", - рассказал Джемилев.

Он добавил, что также решается вопрос строительства жилья для крымских татар, которые вынужденно покинули Крым и из-за преследования оккупантов не могут вернуться домой. Строить новые квартиры для крымских татар планируют в Днепре, Харькове, Одессе, Херсоне и Львове. А вот в столице жилье решили не строить, а покупать, потому что рынок недвижимости в Киеве и так велик.

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