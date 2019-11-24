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Espreso.tvМирВ Румынии состоялся второй тур президентских выборов: результаты экзит-пола

В Румынии состоялся второй тур президентских выборов: результаты экзит-пола


фото: REUTERS
В Румынии действующий президент страны Йоханнис победил во втором туре выборов и переизбрался на второй срок

Об этом сообщает DW.

Йоханнис победил во втором туре президентских выборов в Румынии. Согласно данным экзит-пола он набрал 66,5% голосов.

Йоганнис был кандидатом от Национал-либеральной партии (НЛП). Лидер Социал-демократической партии (СДП) Виорика Денчиле получила 33,5% голосов.

Явка составила 49,84% зарегистрированных избирателей.

  • 11 ноября стало известно, что действующий президент Румынии Йоханнис победил в первом туре президентских выборов.
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