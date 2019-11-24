В Румынии состоялся второй тур президентских выборов: результаты экзит-пола
24 ноября, 2019, 22:51
В Румынии действующий президент страны Йоханнис победил во втором туре выборов и переизбрался на второй срок
Об этом сообщает DW.
Йоханнис победил во втором туре президентских выборов в Румынии. Согласно данным экзит-пола он набрал 66,5% голосов.
Йоганнис был кандидатом от Национал-либеральной партии (НЛП). Лидер Социал-демократической партии (СДП) Виорика Денчиле получила 33,5% голосов.
Явка составила 49,84% зарегистрированных избирателей.
- 11 ноября стало известно, что действующий президент Румынии Йоханнис победил в первом туре президентских выборов.
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