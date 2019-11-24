В результате шторма у берегов Франции погиб украинский моряк

24 ноября, 2019, 15:10

Во время шторма в Кельтском море у побережья Франции погиб украинский моряк

Об этом сообщает Фонд помощи морякам "Ассоль" в facebook.

"Сухогруз ALMA ((IMO: 9231676, флаг - Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, который находится в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в море 2110 UTC 22 ноября в Кельтском море, примерно в 150 нм западнее Бреста ", - говорится в сообщении.

Команда медработников была доставлена на борт сухогруза вертолетом, и врачи 23 ноября констатировали смерть моряка. Судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест.