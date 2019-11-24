В результате шторма у берегов Франции погиб украинский моряк
24 ноября, 2019, 15:10
Во время шторма в Кельтском море у побережья Франции погиб украинский моряк
Об этом сообщает Фонд помощи морякам "Ассоль" в facebook.
"Сухогруз ALMA ((IMO: 9231676, флаг - Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, который находится в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в море 2110 UTC 22 ноября в Кельтском море, примерно в 150 нм западнее Бреста ", - говорится в сообщении.
Команда медработников была доставлена на борт сухогруза вертолетом, и врачи 23 ноября констатировали смерть моряка. Судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест.
- Напомним, 22 ноября в море вблизи Одессы сел на мель и перевернулся танкер.
- Экипаж танкера пришлось эвакуировать.
- В море произошел масштабный разлив нефтепродуктов, содержание которых в воде пока превышает норму в 53 раза.
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