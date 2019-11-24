В Геническе обещают прекратить нелегальные рейсы в Крым

24 ноября, 2019, 14:35

Новый председатель Генической районной государственной администрации Андрей Онищенко заверил, что прекратит нелегальные пассажирские перевозки из пограничного района Херсонщины в оккупированный Крым

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на местный сайт IPC-Геническ.

"Некоторые перевозчики забирают людей споездов, едут напрямую во временно оккупированный Крым, берут деньги в российских рублях. Довольно. Будет реагирование в полной мере... Ездят, зарабатывают деньги. Такого не будет в нашем районе. В соответствии с законом о местных государственных администрациях, ситуацию с законностью я держу на полном контроле", - подчеркнул глава РГА.

Он пообещал начать с 27 ноября проверки перевозчиков в Геническом район.

К этому сроку перевозчики должны привести свою деятельность в соответствие с законодательством.

"Чтобы у нас все работали в законном русле, чтобы налоги шли в бюджет для развития нашего района, ни в коем случае не для каких-то отдельных групп лиц. У нас будет рабочая группа и те, кто не выполняет законные требования, будут привлечены к ответственности", - отметил Онищенко.

Он обратил внимание, что в поселке Новоалексеевка - конечном пункте для поездов, которые до оккупации направлялись в Крым - легализация частных перевозчиков не происходит. Ни один из них до сих пор не зарегистрировался как субъект предпринимательской деятельности в отличие от села Чонгар, где уже зарегистрировались 17 перевозчиков.

"Я предупреждаю, а затем реагирую. Чтобы было у нас все по-человечески, срок у нас 27 ноября. Это следующую неделю, кто не успел, извините. Такая позиция окончательная. Если Чонгарские начали более или менее легализоваться, то в Новоалексеевке ни одного" , - сказал глава держрайадминистрации.