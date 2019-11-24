В Геническе обещают прекратить нелегальные рейсы в Крым
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на местный сайт IPC-Геническ.
"Некоторые перевозчики забирают людей споездов, едут напрямую во временно оккупированный Крым, берут деньги в российских рублях. Довольно. Будет реагирование в полной мере... Ездят, зарабатывают деньги. Такого не будет в нашем районе. В соответствии с законом о местных государственных администрациях, ситуацию с законностью я держу на полном контроле", - подчеркнул глава РГА.
Он пообещал начать с 27 ноября проверки перевозчиков в Геническом район.
К этому сроку перевозчики должны привести свою деятельность в соответствие с законодательством.
"Чтобы у нас все работали в законном русле, чтобы налоги шли в бюджет для развития нашего района, ни в коем случае не для каких-то отдельных групп лиц. У нас будет рабочая группа и те, кто не выполняет законные требования, будут привлечены к ответственности", - отметил Онищенко.
Он обратил внимание, что в поселке Новоалексеевка - конечном пункте для поездов, которые до оккупации направлялись в Крым - легализация частных перевозчиков не происходит. Ни один из них до сих пор не зарегистрировался как субъект предпринимательской деятельности в отличие от села Чонгар, где уже зарегистрировались 17 перевозчиков.
"Я предупреждаю, а затем реагирую. Чтобы было у нас все по-человечески, срок у нас 27 ноября. Это следующую неделю, кто не успел, извините. Такая позиция окончательная. Если Чонгарские начали более или менее легализоваться, то в Новоалексеевке ни одного" , - сказал глава держрайадминистрации.
- Как сообщалось, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский назначил офицера запаса службы гражданской защиты Андрея Онищенко на должность главы Генической районной государственной администрации Херсонской области.
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