Украину в НАТО не примут, пока продолжается война, - помощник Трампа

24 ноября, 2019, 13:11

Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня организации из-за наличия военного конфликта с Российской Федерацией

Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен на форуме по международной безопасности в Галифаксе, передает Еспресо.TV.

Помощник американского президента выступил с утверждением, что НАТО не может рассматривать вопрос вступления Украины в Альянс, пока страна находится в состоянии войны с Россией. Он добавил, что Альянс не хочет конфликта с РФ.

"Что касается Украины и НАТО, то не думаю, что это (вступление в Альянс, - ред.) сейчас на повестке дня. Не думаю, что это привлекательно привести Украину прямо сейчас..., которая находится в конфликте с Россией. Мы не хотим конфликта, войны с Россией ", - заявил О'Брайен.