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Espreso.tvСпортУкраинец победил россиянина в драматическом финале Кубка мира по фехтованию

Украинец победил россиянина в драматическом финале Кубка мира по фехтованию


фото: Xsport
Украинец Игорь Рейзлин победил россиянина Вадима Анохина в финале соревнований по фехтованию на шпагах на этапе Кубка мира в Швейцарии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На этапе КМ в Берне Рейзлин в финальном матче победил бронзового медалиста чемпионата мира-2017 Вадима Анохина. В напряженной решающей встрече украинец победил россиянина со счетом 11:10.

Рейзлин впервые в карьере завоевал золотую медаль Кубка мира.

Еще один украинец, Роман Свичкар, занял третье место.

  • Напомним, 24 ноября на этапе Кубка мира во Франции женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала бронзовую награду в командных соревнованиях.
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