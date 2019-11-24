Украинец победил россиянина в драматическом финале Кубка мира по фехтованию
24 ноября, 2019, 22:42
Украинец Игорь Рейзлин победил россиянина Вадима Анохина в финале соревнований по фехтованию на шпагах на этапе Кубка мира в Швейцарии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На этапе КМ в Берне Рейзлин в финальном матче победил бронзового медалиста чемпионата мира-2017 Вадима Анохина. В напряженной решающей встрече украинец победил россиянина со счетом 11:10.
Рейзлин впервые в карьере завоевал золотую медаль Кубка мира.
Еще один украинец, Роман Свичкар, занял третье место.
- Напомним, 24 ноября на этапе Кубка мира во Франции женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала бронзовую награду в командных соревнованиях.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?