The Economist записал видео с Украиной без Крыма
24 ноября, 2019, 10:36
Авторитетный британский журнал The Economist опубликовал видеоролик, в котором использовалось картографическое изображение Украины без Крыма
Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании, передает Еспресо.TV .
"The Economist, мы надеемся, что такое авторитетное и всемирно известное издание, как ваше, исправит карту надлежащим образом", - говорится в комментарии посольства в Twitter .
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