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Espreso.tvОбществоThe Economist записал видео с Украиной без Крыма

The Economist записал видео с Украиной без Крыма

Авторитетный британский журнал The Economist опубликовал видеоролик, в котором использовалось картографическое изображение Украины без Крыма

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании, передает Еспресо.TV .

"The Economist, мы надеемся, что такое авторитетное и всемирно известное издание, как ваше, исправит карту надлежащим образом", - говорится в комментарии посольства в Twitter .

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