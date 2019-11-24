Сейчас Украина как государство не делает ничего для признания в мире Голодомора геноцидом, - историк Станислав Кульчицкий

24 ноября, 2019, 10:55

Доктор исторических наук Станислав Кульчицкий - тот, кто первым научно обосновал, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом, - утверждает, доказательства кроются в самом механизме организации преступления

Об этом ученый рассказал в интервью ЦензорНет, передает Еспресо.TV.

Искусственный голод, по его словам, в населенных украинцами селах УССР и на Кубани был целенаправленно организован непосредственно советским диктатором Иосифом Сталиным и имел четкую политическую цель - запугать украинских крестьян и силой заставить их работать в колхозах.

"Его (Сталина, - ред.) не надо оценивать так, как его оценивали после окончания Второй мировой войны - как победителя над Гитлером, как гегемона в партии. В 1932 году он не имел такой силы. Сталин контролировал Политбюро, но партию - нет. Происходили выступления против него - что его генеральная линия ведет в никуда. Поэтому Сталин рисковал своей должностью. В это же время украинские крестьяне осенью 1932 года - тогда, когда надо было сеять озимые, - вовсе прекратили работу в поле... Каждый понимал, что государство ничего ему не даст. В результате Сталин решил нанести "сокрушиельный удар" - такое выражение он употребил на объединенном заседании Политбюро ЦК ВКП (б) 27 ноября.

Еще раньше Сталин прислал три чрезвычайных хлебозаготовительные комиссии. Первую - в Украине, которую возглавлял глава правительства Молотов. Вторую - на Кубань, которую возглавил секретарь ЦК ВКП (б) Каганович, фактически правая рука Сталина. И третью - на Поволжье (в немецкую автономию Поволжья, население которой позже было депортировано в Казахстан, а сама "республика" отменена, - ред.) под руководством Постышева. Собственно, эти комиссии выжали весь хлеб", - отмечает историк.

В январе 1933 года применили ко всему крестьянства изъятие всех продуктов питания, которые крестьяне накопили, рассчитывая на них прожить до лета. Эти продукты были выращены на собственных приусадебных участках - то есть не только пшеница, но и сало, мясо, фасоль, свекла, лук и так далее. В ноябре-декабре 1932-го в сотнях сел, поставленных на «черную доску», была конфискована вся еда. А с января 1933 года всех без исключения крестьян оставляли ни с чем.

Сталин написал телеграмму, адресованную украинскому крестьянству. Это было довольно необычной формой обращения генсека. В этой телеграмме он написал: тот, кто не сдаст скрытые запасы зерна, будет репрессирован. Однако есть ли скрытые запасы или нет, надо выяснять.

"Эта телеграмма была сигналом для проведения подворных обысков. Их делали также крестьяне, но бедняки. Люди прятали зерно, потому что надо было как-то выжить. На обыски часто приглашали корреспондентов, а потом это демонстрировали в виде видеоновостей перед показами фильмов в кинотеатрах. Подавали в ключе: "Крестьяне не дают рабочим есть и костлявой рукой голода хотят задушить социалистическое строительство", - продолжает Кульчицкий.

Партийные и профсоюзные организации направляли обысковые бригады в села, и они вполне искренне искали хлеб. Эти чрезвычайные комиссии ввели натуральные штрафы - должники по хлебозаготовкам должны были отдавать мясо, сало, картофель. В законе фигурировали лишь эти три продукта. Фактически было устное указание забирать все без исключения с того, что крестьяне накопили на своем приусадебном участке. А с забранных товаров что-то перепадало беднякам, поэтому у них был собственный интерес.

"Они за две недели, как пылесосом, очистили от продовольствия всю территорию Украины и Кубани. То есть в прямом смысле нечего было есть", - отмечает исследователь.

По мнению Кульчицкого, вот эти особенности проведения изъятия продовольствия и контроль за этим процессом (как и их инициирование, собственно) со стороны тогдашней советской оккупационной администрации в Украине - наряду с ужасными свидетельствами пострадавших - и должны быть основанием для обсуждения необходимости признания Голодомора как геноцида различными странами мира.

Для этого правительство может финансировать соответствующие научные исследования, переводить их на разных языках мира и распространять за рубежом. Кроме того, нужно шире привлекать украинскую дипломатию и вести большую разъяснительную работу.