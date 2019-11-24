Рост долгов и экономические неудачи новой власти не простят, - политолог Александр Морозов

24 ноября, 2019, 07:28

Решающим в оценке деятельности президента Владимира Зеленского, его правительства и парламентского большинства будет состояние дел с уровнем жизни населения

Такое мнение научный сотрудник Академического центра Бориса Немцова (Прага, Чехия) Александр Морозов высказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая вышла вечером 23 ноября 2019 г. на канале Еспресо.TV.

"Зная характер украинской политики, люди готовы многое прощать в отношении политических действий и риторики того лидера, за которого они голосовали, которого они выбрали, но экономическое ухудшение воспринимается просто катастрофически. Человек сразу теряет доверие", - отметил он.

При этом Морозов обратил внимание на рост государственного долга и дефицита бюджета, который фиксируется при президентстве Зеленского, "который будет достаточно трудно перекрыть украинской власти".

"И вот здесь, действительно, скрытое Кащеево яйцо, довольно опасное. Потому что впечатление такое, что Украина начинает беднеть и власть не знает, каким образом выйти из положения, и все при этом будут знать, что власть занимает деньги - не важно где она берет в долг, у кого, но начинает занимать - мы же сейчас живем в современном мире, здесь все является открытым, эти растущие займы будут бесконечно обсуждаться. И это (для власти, - ред.) будет тяжелой ситуацией. будет трудно сохранить электоральную поддержку", - пояснил аналитик.